Von dpa | 20.09.2023, 16:21 Uhr Bettina Martin Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/

Eine eigentlich kleine geplante Änderung des Gesetzes über den Landesbeauftragten für die Aufarbeitung der SED-Diktatur hat im Landtag einen veritablen Sprachstreit ausgelöst. Denn mit der Gesetzesnovelle sollen nicht nur nötige Anpassungen an Bundesrecht vollzogen werden. Das federführende Wissenschaftsministerium von Bettina Martin (SPD) schrieb zusätzlich eine Änderung der Bezeichnung des Landesbeauftragten in den Entwurf, der am Mittwoch in erster Lesung im Parlament diskutiert wurde. Heißt es bisher „der oder die Landesbeauftragte für Mecklenburg-Vorpommern für die Aufarbeitung der SED-Diktatur“, soll diese Bezeichnung künftig durch „beauftragte Person“ ersetzt werden.