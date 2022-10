Corona-Test Foto: Uwe Anspach/dpa/Symbolbild up-down up-down Covid-19 Landtag: Verbesserte Überwachung von Atemwegserkrankungen Von dpa | 05.10.2022, 16:11 Uhr

Der Landtag hat einer verbesserten Überwachung von Atemwegskrankheiten in Mecklenburg-Vorpommern zugestimmt. Die sogenannte ARE-Surveillance sei „insbesondere in Hochinzidenz-Situationen oder - wie jetzt bevorstehend - während der Höhepunkte von saisonalen Erkrankungswellen“ von Vorteil, sagte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Mittwoch im Landtag. In der Vergangenheit sei eine Erfassung von Krankheitsfällen besonders in diesen Situationen schwierig gewesen.