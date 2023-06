Waldbrand bei Lübtheen Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Feuerwehren Landtag würdigt Einsatz im Kampf gegen Waldbrände Von dpa | 13.06.2023, 12:27 Uhr

Der Landtag Mecklenburg-Vorpommerns hat den Einsatz der Feuerwehrleute und Helfer bei der Bekämpfung der Waldbrände im Landkreis Ludwigslust-Parchim, insbesondere in Lübtheen, gewürdigt. „Was die Männer und Frauen dort leisten, das verdient unseren höchsten Respekt“, sagte Landtagspräsidentin Birgit Hesse am Dienstag zum Auftakt der Parlamentssitzung in Schwerin unter dem Applaus der Abgeordneten. Den Bewohnern der von den Feuern bedrohten Orte versicherte sie das Mitgefühl der Parlamentarier.