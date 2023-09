Klimaschutz Landwirte und Forscher in MV bauen am Kuhstall der Zukunft Von Torsten Roth | 05.09.2023, 17:04 Uhr Von wegen: Kühe stehen gar nicht gern auf der Weide. Forscher aus MV haben herausgefunden, dass sie lieber in großen Wohlfühlställen stehen. Symbolfoto: Boris Roessler/dpa up-down up-down

Die größte Molkerei im Norden zahlt einen Klimabonus, Forscher werkeln an neuen Stallkonzepten: Landwirte in MV machen sich auf den Weg zu mehr Tierwohl und Klimaschutz. Was Bauern schon erreicht haben.