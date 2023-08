Brand Lastwagen geht bei Anklamer Zuckerfabrik in Flammen auf Von dpa | 22.08.2023, 16:54 Uhr Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Auf dem Gelände der Zuckerfabrik in Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Dienstag ein Lastwagen in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Polizei gibt es keine Anhaltspunkte für eine Straftat, es wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. Der Schaden belaufe sich nach bisherigen Erkenntnissen auf rund 100.000 Euro. Das Feuer war von einem Mann bemerkt worden, der auf dem angrenzenden Fluss Peene unterwegs war. Ein Auslaufen der Betriebsstoffe des Lasters in die Peene konnte die Feuerwehr unterbinden.