Gericht Läuferin bewusstlos gewürgt: Prozess gegen 17-Jährigen Von dpa | 19.04.2022, 01:50 Uhr

Knapp ein halbes Jahr nach einem Überfall auf eine Joggerin soll am heute am Landgericht Neubrandenburg der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter beginnen. Dem 17-Jährigen wirft die Staatsanwaltschaft versuchten Totschlag vor. Er soll die 50-jährige Frau am 1. November 2021 in Altentreptow bei Neubrandenburg beim Vorbeilaufen plötzlich von hinten umfasst und sie bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Danach habe der Täter die verletzte Frau liegengelassen und sei geflohen.