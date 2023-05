Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down Notfall Leere Panzergranate: Sperrung Neubrandenburg-Pasewalk Von dpa | 17.05.2023, 11:02 Uhr

Eine leere Granate aus dem Zweiten Weltkrieg hat am Dienstag zu Zugausfällen zwischen Neubrandenburg und Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) geführt. Die Mörsergranate wurde am Nachmittag bei Bauarbeiten nahe Neetzka entdeckt, wie eine Sprecherin der Bundespolizei am Mittwoch sagte. Die Bahnstrecke wurde gesperrt.