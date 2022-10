Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down Nordwestmecklenburg Leerstehendes Einfamilienhaus in Blowatz abgebrannt Von dpa | 11.10.2022, 11:10 Uhr

Beim Brand eines leer stehenden Einfamilienhauses in Blowatz (Kreis Nordwestmecklenburg) ist ein Schaden von einer halben Million Euro entstanden. Das teilte die Polizei in Wismar am Dienstag mit. Um das reetgedeckte Gebäude zu löschen, seien 84 Einsatzkräfte mehrerer Freiwilliger Feuerwehren im Einsatz gewesen. Die Kriminalpolizei habe Ermittlungen zur Ursache des Feuers am Montagabend aufgenommen.