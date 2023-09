Vorpommern-Rügen Legionellen auf Campingplatz: Fünf Menschen im Krankenhaus Von dpa | 22.09.2023, 15:25 Uhr | Update vor 29 Min. Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach Aufenthalten auf einem Campingplatz in Prerow (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind zwischen Juni und September fünf Menschen an Legionellose, einer schweren Form der Lungenentzündung, erkrankt. Eine hohe Dunkelziffer an weiteren Fällen sei laut Robert-Koch-Institut sehr wahrscheinlich, teilte der Landkreis Vorpommern-Rügen am Freitag mit.