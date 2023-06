Englischlehrerin Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp up-down up-down Bildung Lehrerausbildung bleibt an Unis Von dpa | 16.06.2023, 11:14 Uhr

Um den wachsenden Bedarf an Lehrern zu decken, hält Mecklenburg-Vorpommern an der universitären Ausbildung fest. Der Vorschlag der oppositionellen AfD, im Land eine separate Pädagogische Hochschule einzurichten, fand am Freitag im Landtag keine Unterstützung. Der Abgeordnete Enrico Schult hatte die Forderung mit fehlendem Praxisbezug des bisherigen Studiums und hohen Abbrecherquoten wegen überzogener fachlicher Anforderungen begründet. Mehr als zwei Drittel der Studienanfänger blieben auf der Strecke.