Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) ist genervt von den Parlamentsdebatten über die Situation an den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern. Die Landtagsdebatten dieser Woche haben gezeigt, dass die Politik den Problemen im Bildungsbereich ziemlich hilflos gegenübersteht“, erklärte der Landesvorsitzende der Lehrergewerkschaft, Michael Blanck, am Freitag. Koalitions- und Oppositionsparteien machten sich gegenseitig Vorwürfe, statt an einem Strang zu ziehen. „Und gerade das wäre in einem so wichtigen Bereich wie Bildung so dringend notwendig, denn es geht um die Zukunft des Landes.“ Bildung ist Ländersache.



Die Schulen verwalten nach Blancks Worten schon seit Jahren einen Mangel. Stunden vor allem in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern würden gekürzt, Unterrichtsausfälle durch Mehrbelastung der Lehrkräfte abgefedert. „Das gesamte schulische Personal arbeitet seit Jahren am Limit beziehungsweise darüber hinaus und wir müssen aufpassen, dass das Kartenhaus Bildung nicht zusammenbricht.“



Vor allem beim Lehrermangel vermisst Blanck Initiativen der politisch Handelnden im Land. „Im Fach Mathematik werden zum Beispiel in einigen Jahren immer mehr Schulen keine grundständig ausgebildete Lehrkraft mehr haben“, sagte er. „Das wird zur Zunahme der Probleme im mathematischen und damit auch im naturwissenschaftlichen Bereich bei Schülerinnen und Schülern führen.“ Der VBE fordere schon zu Beginn des Jahrtausends eine Reform der Lehrkräfte-Ausbildung.



In den Landtagssitzung forderte etwa die oppositionelle CDU ein Sondervermögen für die Bildung in MV, scheiterte aber damit. Das rot-rote Lager betonte, dass Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) einen sehr guten Job mache. Oldenburg kündigte eine Reform des Lehrerbildungsgesetzes zum kommenden Jahr an. Das Lehramtsstudium soll vor allem praxisnäher werden.