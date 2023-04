Simone Oldenburg Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Bildungsministerium Lehrermangel trifft Landschulen härter Von dpa | 28.04.2023, 11:12 Uhr

Die Zeiten, in denen Lehrer in Mecklenburg-Vorpommern wegen eines Überangebots zwangsweise in Teilzeit geschickt wurden, gehören längst der Vergangenheit an. Inzwischen werden Pädagogen händeringend gesucht. Geworben wird mit guten Worten - und mit Geld.