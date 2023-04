Lehrer Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Bildung Lehrerschaft dank Einstellungsrekord im Jahr 2022 gewachsen Von dpa | 02.04.2023, 11:12 Uhr

Das Bildungsministerium in Schwerin hat für das vergangene Jahr einen Einstellungsrekord bei den Lehrkräften gemeldet. 967 Lehrerinnen und Lehrer seien an öffentlichen Schulen eingestellt worden, teilte das Ministerium am Sonntag in Schwerin mit. Verlassen hatten den Schuldienst im selben Zeitraum demnach 874 Personen, die meisten den Angaben nach in den Ruhestand.