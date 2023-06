Polizeiabsperrung Foto: Sebastian Kahnert/dpa/Symbolbild up-down up-down Todesursache unklar Leichen zweier Männer in Rostock entdeckt Von dpa | 05.06.2023, 14:33 Uhr

Auf einem Firmengelände in Rostock sind am Montag die Leichen zweier Männer gefunden worden. Die Umstände des Vorfalls sind noch unklar und werden untersucht. Die Polizei geht dem Verdacht auf Suizid nach. Nach derzeitigen Erkenntnissen gebe es keine Anhaltspunkte für eine Straftat, so ein Polizeisprecher. Die Toten waren den Angaben zufolge beide 43 Jahre alt.