Leichenfund Leichnam von vermisstem 55-jährigen Segler geborgen Von dpa | 18.08.2023, 14:59 Uhr

Mehr als eine Woche nach dem Unfall eines Seglers bei Travemünde ist der Leichnam des vermissten 55-Jährigen geborgen worden. Der aus Braunschweig stammende Tote sei bereits am Dienstag etwa drei Kilometer vom Unglücksort entfernt im Wasser treibend entdeckt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Eine Untersuchung im Rechtsmedizinischen Institut in Lübeck habe bestätigt, dass es sich um den Vermissten handele.