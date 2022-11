Winter Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Leichter Frost in Mecklenburg-Vorpommern am Wochenende Von dpa | 16.11.2022, 11:19 Uhr

Die Temperaturen in Mecklenburg-Vorpommern sinken nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes am Wochenende unter den Gefrierpunkt. Ein Ostwind bringe kalte, aber trockene Luft und Temperaturen bis minus sechs Grad in der Nacht zum Sonntag, hieß es in einer Vorhersage vom Mittwoch. Die Tagestemperatur liege demnach am Wochenende zwischen ein und drei Grad. Am Sonntag soll ein Tief von Westen wechselhaftes, milderes Wetter bringen, am gesamten Wochenende werde es allerdings weitgehend trocken bleiben, teilte der DWD mit.