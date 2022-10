Flüchtlingsunterkunft abgebrannt Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Brand Leiter: In abgebrannter Unterkunft waren auch Kinder Von dpa | 20.10.2022, 13:45 Uhr

Unter den Geflüchteten in der abgebrannten Unterkunft in Groß Strömkendorf bei Wismar in Mecklenburg-Vorpommern sind nach Angaben des Leiters auch Kinder und Jugendliche gewesen. Zum Zeitpunkt des Feuers hätten sich dort insgesamt 14 Menschen aufgehalten, darunter zwei Kinder, zwei Jugendliche und eine Seniorin, sagte Andrej Bondartschuk am Donnerstag in Groß Strömkendorf.