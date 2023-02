Steffi Lemke Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa up-down up-down Umwelt Lemke: Pilotprojekte zur Munitionsbergung schnell starten Von dpa | 17.02.2023, 12:15 Uhr

Die Bundesregierung will schnellstmöglich Pilotprojekte starten, um Munition und Kampfstoffe aus der Nord- und Ostsee zu beseitigen. „Die von der Altmunition ausgehenden Gefahren nehmen von Jahr zu Jahr zu“, sagte Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) laut Redemanuskript bei einer nicht-öffentlichen Veranstaltung am Freitag. Gearbeitet wird Lemkes Worten nach an einer Pilotanlage zur Bergung und Vernichtung der Altmunition.