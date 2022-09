Welche Ursachen kann ein Herzinfarkt haben? Wer ist besonders gefährdet und wie beugt man am besten vor? Welche Rolle spielen Blutfettwerte für das Herzinfarkt-Risiko? Ihre Fragen rund um das Thema Herzgesundheit beantworten am Weltherztag, Donnerstag, 29. September, von 11 bis 19 Uhr sieben Fachärzte und zwei Vertreter von Selbsthilfegruppen in unserem Telefonforum. Der Anruf unter 0800 – 0 60 40 00 ist aus allen deutschen Netzen gebührenfrei.