ARCHIV - Ein Stuhl steht in einem Klassenzimmer auf dem Tisch. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild FOTO: Marijan Murat up-down up-down Schulen Letzter Schultag vor den Sommerferien in MV Von dpa | 01.07.2022, 03:51 Uhr

Rund 155.000 Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern bekommen am Freitag ihre Zeugnisse. Nach dem Zeugnistag beginnen die sechswöchigen Sommerferien. Für die rund 34.000 Berufsschüler im Land beginnen die Ferien eine Woche später, teilte das Bildungsministerium in Schwerin am Donnerstag mit.