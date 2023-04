Kreuz auf Kirchturm Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild up-down up-down Leussow Mecklenburger Kirche ändert Jahrhundert-Tradition Von dpa | 13.04.2023, 14:47 Uhr

Die evangelische Kirche in Mecklenburg verändert eine jahrhundertealte Tradition. Erstmals seit der Reformation in Mecklenburg 1533 soll am Sonntag in Leussow der zuständige Bischof regulär einen angehenden Pastor ordinieren.