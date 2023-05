Start der Roadshow «Universe on Tour» Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Roadshow Licht aus und Sterne an: Mobiles Planetarium auf Tour Von dpa | 09.05.2023, 17:51 Uhr

Die unendlichen Weiten des Alls lassen sich diesen Sommer auch auf einigen Marktplätzen, an Ufern und in Fußgängerzonen erahnen. Möglich macht's die bundesweite Roadshow „Universe on tour“, die ihren Auftakt im Nordosten hat.