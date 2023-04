Alicia Melina ist Profiboxerin, jetzt will ihr Ehemann Andreas Winter in den Ring. Kennengelernt hat sich das Paar über die Datingshow „Liebe im Sinn“. Foto: privat up-down up-down Kandidat von „Liebe im Sinn“ Verliebt in Profiboxerin: Andreas Winter kämpft bei der Fight Night in Stralsund Von Katharina Golze | 13.04.2023, 14:45 Uhr

In Stralsund kämpfen am 15. April Amateurboxer für die gute Sache. Auch Schweriner Andreas Winter. Trainiert hat ihn seine Frau und Boxweltmeisterin Alicia Melina, die er in der Datingshow „Liebe im Sinn“ lieben gelernt hat.