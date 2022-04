Blaulicht FOTO: David Inderlied Ludwigslust-Parchim Lieferanten attackiert und schwer verletzt Von dpa | 01.04.2022, 11:51 Uhr | Update vor 15 Min.

Unbekannte haben in Hagenow (Ludwigslust-Parchim) einen Lieferanten für Bäckereien überfallen und schwer verletzt. Wie ein Polizeisprecher sagte, forderten die Täter in der Nacht zum Freitag von dem 46-Jährigen wohl Geld aus der Kasse der Filiale, die zu einem Supermarkt gehört. Vermutlich nahmen die Räuber an, dass der Lieferant auch die Einnahmen der Verkaufsstelle mitnimmt, das sei aber falsch, sagte der Polizeisprecher. Als der Fahrer auf die Drohungen nicht reagiert habe, sei er „mit Werkzeugen“ zusammengeschlagen und schwer verletzt liegengelassen worden. Die Fahndung nach den Flüchtigen, die ohne Geldbeute wegrannten, laufe noch.