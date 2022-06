ARCHIV - Autos stehen im Stau. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow up-down up-down Verkehr Lieferprobleme bringen Staugefahr: Freie Fahrt in Wolgast Von dpa | 30.06.2022, 12:35 Uhr

Gute Nachrichten für Usedom-Besucher, Probleme in der Müritzregion: Wie ein Sprecher des Landesamtes für Straßenbau in Rostock am Donnerstag sagte, wird die Straßenbaustelle an einer Moorbrücke in Waren an der Müritz nicht bis Ferienbeginn am 1. Juli fertig, wie es geplant war. Damit ist die Hauptzufahrt ins Stadtzentrum und an das Wasser in der größten Stadt an der Müritz noch mindestens eine Woche gesperrt. Der Verkehr soll weiter über eine Anliegerstraße laufen, das führte bisher schon regelmäßig zu Staus im Tourismuszentrum.