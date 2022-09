Wildunfall Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfälle Linke-Bundestagsabgeordnete fordert mehr Wildschutzzäune Von dpa | 12.09.2022, 10:44 Uhr

Die Schweriner Bundestagsabgeordnete Ina Latendorf (Die Linke) fordert mehr Wildschutzzäune entlang der Bundesautobahnen A14 und A24 in Mecklenburg-Vorpommern. Im Jahr 2020 habe es auf den beiden Autobahnen im Bundesland 283 Wildunfälle gegeben, teilte Latendorf am Montag mit. Ein Jahr zuvor seien es 306 gewesen. „Fast alle dieser Unfälle passierten in den Bereichen, wo es keine Wildzäune gibt.“ Allein an der A24 quer durch den Landkreis Ludwigslust-Parchim existierten auf einer Strecke von circa 60 Kilometern Autobahn keine Wildschutzzäune.