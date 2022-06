ARCHIV - Torsten Koplin (Die Linke), Abgeordneter im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern, spricht. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa FOTO: Bernd Wüstneck up-down up-down Verkehrspolitik Linke fordert im Landtag Anschlussregelung für 9-Euro-Ticket Von dpa | 29.06.2022, 13:11 Uhr

Die Linke im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern hat sich für eine Anschlussregelung für das 9-Euro-Ticket ausgesprochen. Das preisgünstige Ticket komme gut an und sei ein konkreter Beitrag zum Klimaschutz, sagte der Abgeordnete der Partei, Torsten Koplin, am Mittwoch in der Aktuellen Stunde des Landtags. Er forderte ein 365-Euro-Jahresticket und schloss sich damit einer Forderung des Vorsitzenden der Linken-Bundestagsfraktion, Dietmar Bartsch, an.