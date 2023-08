Reaktionen Linke in MV: Kindergrundsicherung zu wenig Von dpa | 28.08.2023, 17:07 Uhr Linke Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Der Kompromiss der Ampel-Koalition in Berlin zur Kindergrundsicherung stößt bei der Linken als Regierungspartner der SPD in Mecklenburg-Vorpommern auf Kritik. Die nunmehr noch vorgesehenen Mittel reichten nicht aus, um Kinderarmut wirksam zu bekämpfen, sagte der kinder- und jugendpolitische Sprecher der Linksfraktion im Landtag, Christian Albrecht, am Montag in Schwerin.