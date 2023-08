Parteien Linke-Landesvorstand bedauert Rückzug von Dietmar Bartsch Von dpa | 17.08.2023, 11:00 Uhr Dietmar Bartsch Foto: Michael Kappeler/dpa/Archivbild up-down up-down

Der Landesvorstand der Linken in Mecklenburg-Vorpommern bedauert den Rückzug von Linken-Politiker Dietmar Bartsch aus der Fraktionsspitze im Bundestag. „Wie wenige andere steht er bis heute gegen die Benachteiligungen Ostdeutschlands, für soziale Gerechtigkeit und gegen Kinderarmut“, hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag in Schwerin. Der Vorstand danke Bartsch für die „stets offene und konstruktive Zusammenarbeit und seinen unermüdlichen Einsatz für Die Linke in MV und bundesweit“.