Rostock Linke-Politikerin Kröger neue Oberbürgermeisterin Von dpa | 27.11.2022, 19:16 Uhr

Erstmals in der langen Rostocker Stadtgeschichte ist eine Frau in das Amt des Oberbürgermeisters gewählt worden. In der Hansesestadt ist die Linken-Politikerin seit Jahren bekannt.