07.06.2022, 16:57 Uhr

In der Diskussion über eine Übergewinnsteuer hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig Unterstützung von den Linken und Grünen im Land erhalten. Die Nordost-FDP sieht in einer solchen Steuer dagegen nur ein Placebo. Die SPD-Politikerin hatte am Sonntag gesagt, es sei nicht in Ordnung, wenn Konzerne mit Spekulationen in Krisen und Krieg Gewinne machten und die Bürger die Belastung tragen müssten.