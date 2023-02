Linke Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Landtag Linksfraktion berät auf Klausur über nächste Ziele Von dpa | 28.02.2023, 01:49 Uhr

Die Linksfraktion im Schweriner Landtag will auf ihrer traditionellen Winterklausur ab Dienstag (14.30 Uhr) in Banzkow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) Bilanz nach gut einem Jahr Regierungsbeteiligung ziehen und die nächsten Ziele abstecken. „Richtschnur ist die Umsetzung des Koalitionsvertrages. Daran werden wir gemessen“, sagte Fraktionschefin Jeannine Rösler vor Beginn der dreitägigen Beratungen. Zu den bereits umgesetzten Vorhaben zählt die symbolträchtige Aufwertung des Frauentags am 8. März, der in diesem Jahr in Mecklenburg-Vorpommern erstmals als gesetzlicher Feiertag begangen wird. Dazu hat die Fraktion eine Wanderausstellung gestaltet, die in Banzkow erstmals gezeigt wird.