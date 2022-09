Fraktionschefin Die Linke im Landtag MV Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Energiekrise Linksfraktion fordert Aussetzen der Schuldenbremse Von dpa | 29.09.2022, 11:37 Uhr

Die Linksfraktion in Schwerin hat vom Bund ein Aussetzen der Schuldenbremse gefordert, um die Energiekrise zu meistern. „Das sture Festhalten an der Schuldenbremse ist ökonomischer Unsinn und birgt sozialen Sprengstoff“, sagte die Fraktionsvorsitzende Jeannine Rösler am Donnerstag in Schwerin.