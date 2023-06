211 Ermittlungsverfahren in MV wegen Besitz und Handel von Cannabis in nicht geringen Mengen. Foto: NORBERTO DUARTE up-down up-down Rauschgift-Report Es wird mehr gekifft in MV – und immer mehr kommen vom Cannabis nicht mehr los Von Thomas Volgmann | 13.06.2023, 05:00 Uhr

Handel und Besitz von Cannabis haben in der Drogenszene in MV zugenommen, so das Landeskriminalamt (LKA). Auch die Suchtberatungsstellen im Land melden einen wachsenden Zulauf wegen Cannabis-Konsum. Die Ursachen.