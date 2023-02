Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Rügen Lkw fährt mit brennender Baumaschine auf Rügen Von dpa | 15.02.2023, 11:00 Uhr

Eine brennende Straßenbaumaschine auf einem Lkw hat für eine Sperrung der Hauptverkehrsstraße auf der Insel Rügen gesorgt. Eine Polizeistreife bemerkte das Feuer am Dienstag per Zufall, als ihnen der Laster mit der brennenden Maschine auf dem Anhänger zwischen Rambin und Samtens entgegenkam, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Der 39 Jahre alte Lkw-Fahrer habe das Feuer noch nicht bemerkt gehabt. Die Beamten wendeten und stoppten den Lastwagen in Rambin kurz vor der Rügenbrücke, die auf das Festland führt.