Mecklenburgische Seenplatte Lkw-Fahrer fuhr ohne Führerschein: Ermittlungen gegen Chef Von dpa | 28.11.2022, 17:20 Uhr

Ein Spediteur an der Mecklenburgischen Seenplatte soll einen Lkw-Fahrer seit Juli ohne den nötigen Führerschein auf Fahrten geschickt haben. Das sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Der 28-jährige Lkw-Fahrer sei vor wenigen Tagen bei einer Kontrolle in Sietow gestoppt worden. Die Untersuchung des Fahrtenschreibers ergab, dass er seit Juli an mindestens 60 Tagen für die Spedition gefahren ist, ohne die dafür erforderliche Qualifikation zu haben. Der Lkw musste stehenbleiben.