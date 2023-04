Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down Ludwigslust-Parchim Lkw-Fahrer nach Unfall auf der A24 verletzt Von dpa | 04.04.2023, 07:33 Uhr

Ein Lkw-Fahrer ist bei einem Zusammenprall seines Fahrzeugs mit den Leitplanken auf der Autobahn 24 bei Hoort (Landkreis Ludwigslust-Parchim) verletzt worden. Der 38-Jährige fuhr in der Nacht zum Dienstag aus zunächst unbekannter Ursache mit seinem Sattelzug in die Mittelschutzplanke, wie die Polizei am frühen Morgen mitteilte. Danach kam er auf dem Standstreifen in Fahrtrichtung Hamburg zum Stehen.