Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Lkw mit 26 Tonnen Schutt stürzt in Maisfeld: Fahrer verletzt Von dpa | 31.08.2022, 15:23 Uhr

Ein mit 26 Tonnen Schutt beladener Lastwagen ist am Mittwoch bei Stretense (Vorpommern-Greifswald) verunglückt. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurde der 45-jährige Fahrer dabei verletzt und kam in eine Klinik. Die Zugmaschine und ihr Sattelzuganhänger waren aus ungeklärter Ursache von einem Weg, der parallel zur Bundesstraße 197 verläuft, seitlich abgekommen und beide auf die Seite gestürzt. Der Schutt landete in einem Maisfeld. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Fahrer zu weit auf die Seite gefahren, der Grund sei unklar. Der Schaden wurde auf mindestens 50.000 Euro geschätzt. Die Firma ließ den Lastwagen aufrichten und abschleppen.