Warndreieck Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Lkw verunglückt - Behinderungen auf A24 Von dpa | 22.09.2022, 12:39 Uhr

Ein mit 14 Tonnen Feuerzeugen beladener Lastwagen ist auf der Autobahn 24 Berlin-Hamburg bei Wöbbelin (Ludwigslust-Parchim) verunglückt. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, kam der 37-jährige Fahrer mit dem Sattelauflieger am Vormittag nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte um. Wegen der Bergung musste die viel befahrene Autobahn in Fahrtrichtung Hamburg halbseitig gesperrt bleiben, was zu Behinderungen auf der wichtigen Verkehrsstraße führte.