Energie LNG-Anschluss an Ferngasnetz in Lubmin fertiggestellt Von dpa | 25.11.2022, 12:08 Uhr

Der für den Import von Flüssigerdgas (LNG) im vorpommerschen Lubmin nötige Anschluss an das europäische Ferngasnetz ist nach Angaben des Gasnetzbetreibers Gascade einsatzbereit. Die Anbindungsleitung für das private LNG-Projekt des Betreibers Deutsche Regas sei in nur wenigen Wochen fertiggestellt worden und könne im Dezember in Betrieb gehen, teilte Gascade am Freitag in Kassel mit.