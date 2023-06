Ministerpräsidentin Schwesig Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild up-down up-down Rügen LNG-Gegner treffen sich mit Landesregierung zu Gespräch Von dpa | 13.06.2023, 02:20 Uhr

Gegner des geplanten Flüssigerdgas (LNG)-Terminals auf Rügen wollen sich am Dienstag mit der Landesregierung in Schwerin über das Projekt austauschen. Laut Angaben der Bürgerinitiative „Lebenswertes Rügen“ werden Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, Wirtschaftsminister Reinhard Meyer und Umweltminister Till Backhaus (alle SPD) an dem Gespräch teilnehmen. Das Treffen soll am Rande der Landtagssitzung im Schweriner Schloss stattfinden.