LNG-Schiffe vor Rügen Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild
Flüssigerdgas LNG-Pläne: Bundesministerium relativiert hohe Kapazität Von dpa | 17.02.2023, 15:59 Uhr

Das Bundeswirtschaftsministerium hat Angaben zu hohen Kapazitäten eines vor Rügen geplanten Terminals für Flüssigerdgas (LNG) relativiert. Bei den 38 Milliarden Kubikmeter Erdgas jährlich gehe es um die Maximalkapazität der Anbindungsleitung, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Freitag in Berlin. Zudem befinde man sich noch mitten in der Projektplanung. „In der gibt es natürlich auch noch eine Reihe von Änderungen.“