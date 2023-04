Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, rechts) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) kommen nach MV. Foto: IMAGO/Florian Gaertner/photothek.de up-down up-down Streit um LNG-Terminals Olaf Scholz und Robert Habeck kommen am Donnerstag nach Rügen Von Max-Stefan Koslik | 18.04.2023, 15:03 Uhr

Im Streit um die LNG-Terminals vor Rügen hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig am Dienstag bei ihren Besuch in Rukla in Litauen angekündigt, dass Kanzler Olaf Scholz und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck nach Rügen kommen.