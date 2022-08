ARCHIV - Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen der Übernahmestation der Ferngasleitung OPAL im Industriehafen. Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild FOTO: Stefan Sauer up-down up-down Flüssigerdgas LNG via Lubmin schon Anfang Dezember? Zeit wird knapp Von dpa | 20.08.2022, 08:55 Uhr

In Lubmin könnte das erste der in Deutschland geplanten Flüssigerdgas-Terminals in Betrieb gehen. Doch der Zeitplan ist ambitioniert und die Zeit für Genehmigungen wird zusehends knapp.