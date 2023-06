Feuerwehr Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuerwehreinsatz Löscharbeiten beim Brand im Göldenitzer Moor dauern an Von dpa | 10.06.2023, 15:25 Uhr

Der Brand im Wald- und Moorgebiet bei Göldenitz ist noch immer nicht vollständig gelöscht. Da durch den Wind das Feuer in den Glutnestern immer wieder an Fahrt aufnehme, dauerten die Löscharbeiten der Feuerwehr an, teilte ein Sprecher der Leitstelle Rostock am Samstag mit.