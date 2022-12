Das Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Warnitz kollidierte mit einem SUV. Foto: Marco Dittmer up-down up-down Unfall beim Margaretenhof Schwerin Löschfahrzeug kollidiert mit SUV – 3 Personen verletzt Von Lisa Kleinpeter | 02.12.2022, 08:58 Uhr | Update vor 19 Min.

Auf dem Weg zu einem Feuerwehreinsatz kommt es an der Kreuzung am Magaretenhof in Schwerin zu einer schweren Kollision.