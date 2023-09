Die große Jackpot-Jagd findet am Samstag ihr vorläufiges Ende. Zum mittlerweile 17. Mal blieb die erste Gewinnklasse beim Lotto 6aus49 unbesetzt. Kein Spieler hatte in den vergangenen Wochen die sechs Richtigen plus Superzahl auf dem Schein.

So auch bei der Mittwochsziehung. Drei Tippern hatten zwar die korrekten Zahlen 2, 9, 19, 22, 40 und 41 angekreuzt, die Superzahl 8 fehlte jedoch für den Hauptgewinn. Damit hat der Jackpot seine Obergrenze von 45 Millionen Euro endgültig erreicht.

Chancen auf den Millionen-Lottogewinn steigen (theoretisch)

Und diese Summe wird bei der Samstagsziehung an diesem Wochenende garantiert ausgezahlt. Möglich macht das die sogenannte Zwangsausschüttung. Die Chancen auf den Jackpot stehen dann zwar immer noch nicht gut, aber besser.

Hat erneut kein Tipper die sechs Richtigen plus Superzahl auf dem Zettel reichen bereits die sechs Richtigen, um den Jackpot zu knacken. Statt eins zu 140 Millionen liegt die Quote für den Hauptgewinn dann immerhin bei eins zu 15,5 Millionen.

Sollte auch niemand die sechs Richtigen getippt haben, wird der Gewinn unter den Spielteilnehmern mit fünf Richtigen und Superzahl oder einer der nächstniedrigeren Gewinnklassen mit mindestens einem richtigen Tipp aufgeteilt.

Höchstgrenze steigt ab November 2023

Grundlage für die garantierte Ausschüttung ist eine Gewinnplanänderung von 6aus49 im September 2020. Laut Paragraf 22 des Glücksspielstaatsvertrags ist die Höhe planmäßiger Jackpots im Sinne des Spielerschutzes zu begrenzen. „Die Höchstgrenze von 45 Millionen Euro ist historisch gewachsen und in unserer Veranstaltererlaubnis des Ministeriums niedergelegt“, erklärt Stefanie Kasch von Lotto MV.

Und die Grenze erhöht sich weiter, wie Lotto mitteilt. Ab der Ziehung am 1. November 2023 liegt sie dann bei 50 Millionen Euro.