Lubmin-Terminal: Verträge ohne LNG aus Russland und USA Von dpa | 13.01.2023, 09:26 Uhr

Nach Angaben des Betreibers soll im Rahmen langfristig abgeschlossener Lieferverträge kein Flüssigerdgas aus Russland oder den USA am Terminal Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern angelandet werden. Das hätten die beiden Lieferanten zugesagt, die im Vergabeverfahren den Zuschlag für langfristige Kapazitäten erhalten haben, teilte die Deutsche Regas am Freitag mit. Es handele sich dabei um die Unternehmen Total Energies und Met Group.