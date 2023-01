LNG-Terminal Lubmin Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Energieversorgung Lubminer LNG-Terminal leitet erstmals Gas ins Netz ein Von dpa | 09.01.2023, 17:57 Uhr

Über das Lubminer Terminal für Flüssigerdgas (LNG) ist am Montag erstmals Erdgas in das Gasnetz eingeleitet worden. Nach vorläufigen Daten von Netzbetreibern handelte es sich dabei zunächst um eine vergleichsweise geringe Menge. Stephan Knabe von der Deutschen Regas, die das Terminal betreibt, bestätigte am Montag die Einleitung. Im Rahmen des bisher genehmigten Probetriebs dürften etwa 20 Prozent der eigentlich möglichen Menge eingespeist werden. Er hatte bereits angekündigt, dass im Rahmen von Tests auch Gas im Netz landen könnte.