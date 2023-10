Wandel Ludwig-Bölkow-Technologiepreis für Autozulieferer Webasto Von dpa | 19.10.2023, 15:59 Uhr | Update vor 48 Min. Webasto Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild up-down up-down

Der Wandel in der Automobilindustrie hat auch Auswirkungen auf die Zulieferer in Mecklenburg-Vorpommern. Diese müssen auf die neuen Anforderungen reagieren. Ein in Neubrandenburg produzierendes Unternehmen tut dies offenkundig mit Erfolg.